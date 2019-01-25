Son Dakika Haberleri: Akar, ABD'nin Terör Örgütü Ypg/pkk ile İlişkisini Sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın Süratle...

Akar, ABD'nin Terör Örgütü Ypg/pkk ile İlişkisini Sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın Süratle...

1 saat önce

Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.

Akar, ABD'nin Terör Örgütü Ypg/pkk ile İlişkisini Sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın Süratle..., System.String[]
Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Münbiç, PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Güncel
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