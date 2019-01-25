Akar, ABD'nin Terör Örgütü Ypg/pkk ile İlişkisini Sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın Süratle...
1 saat önce
Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.
Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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