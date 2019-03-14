Son Dakika Haberleri: Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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