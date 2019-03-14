Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü
12 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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