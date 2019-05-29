Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:15 Kaynak: AA
'ın ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.
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