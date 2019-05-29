Son Dakika Haberleri: Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
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Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı" denildi.
 

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:57 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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