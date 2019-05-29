Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:57 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı" denildi.
ANKARA,
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