Son Dakika Haberleri: Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü

3 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya geldi.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de son dönemde yaşananlar değerlendirildi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile bir araya gelen Akar, daha sonra "İttifakın Savunma, Caydırıcılık Yapısı ve 2019 Siyası Yönergesi" konulu ikinci oturuma katıldı. Akar'ın Shanahan ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşananların ele alındığı öğrenildi.

Oturum sonrası Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile görüşen Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile de bir araya geldi.



Akar'ın, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşmesi sonrası külfet paylaşımı konulu çalışma yemeğine de katılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Suriye, Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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