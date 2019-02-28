Son Dakika Haberleri: Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:22 Kaynak: AA

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