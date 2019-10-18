Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği, ABD'den taahhütlerini yerine getirmesini beklediğimiz, DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığımızın devam ettiği, mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde, PKK/ YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını yakından takip ettiğimiz, unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımız vurgulanmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)