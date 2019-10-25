Son Dakika Haberleri: Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
Son Dakika Güncel Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

34 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü.

Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

James Mattis, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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