Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir... - Son Dakika

Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir...

7 saat önce

Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.

Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir."

Akar: (ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir...

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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