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Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir...
7 saat önce
Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Akar: "(ABD Senatosu kararı) Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir."
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