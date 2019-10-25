Son Dakika Haberleri: Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü
Son Dakika Politika Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü

Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile görüştü.

Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü.


Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hulusi Akar, Afganistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'ye Kemerburgaz Kent Ormanı tepkisi: Halkı yanlış bilgilendiriyor Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]