Akar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ev Akarı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Akar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ev Akarı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 21:09
Akar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ev Akarı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Evlerin tozlarında, akarlar denilen çıplak gözle görülemeyen mikroorganizmalar yaşar. Sürekli temas halinde olduğumuz toz akarlarından bazılarının önemli bir alerjen gücü vardır.

Evlerin tozlarında, akarlar denilen çıplak gözle görülemeyen mikroorganizmalar yaşar. Sürekli temas halinde olduğumuz toz akarlarından bazılarının önemli bir alerjen gücü vardır.

Akar Alerjisi Nedir?

Alerjik bir bireyde, bu küçük hayvanlardan birkaç gram ile temas, solunum tipi semptomlara neden olmak için yeterlidir. Aslında vücut akarları düşman olarak tanımlar, bağışıklık sistemi orantısız bir şekilde harekete geçerek iltihaplı reaksiyonlara neden olur.

Ev tozu, küf, polen, deri veya saç döküntüsü gibi her türden çeşitli parçacıkları ve ayrıca toz akarlarını bulduğumuz bir altın madenidir. Bunlar tek başına ev tozunun yaklaşık% 90'ını oluşturur. Öyleyse, toz alerjisi olarak adlandırılan şey, aslında toz akarlarına karşı bir alerjiye karşılık gelir.

Akar Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Akarlar, insan ya da hayvan derisi mikroskobik artıkları besleme küçük keneler (örümcekler aileler) vardır. Sıcak, nemli ortamları severler ve çoğunlukla kumaş, yün ve tüylerde yuva yaparlar. Genellikle şiltelerde, yastıklarda, kilimlerde veya kanepelerde bulunurlar. Nitekim, gece boyunca kaybolan pulların (deri, tırnak veya kıl kalıntıları) miktarı hesaba katıldığında, yatak takımları akarlar için devasa bir kileri temsil etmektedir.

Alerjisi olanlar için en karmaşık mevsimler, soğuk akarların sıcaktan yararlanmak ve üremek için evlere sığındığı sonbahar ve kış mevsimidir. Bir alerji bir madde ile temas halinde vücudun uygunsuz bir immün yanıttır. Vücudun çevrede bulunan ve çoğu zaman zararsız olan bazı maddelere aşırı duyarlılığından bahsediyoruz. Bu maddelere, alerjik reaksiyona neden olmadıklarında alerjen (burada toz akarları) denir.

Akar Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Akar Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Söz konusu maddeyle ilk temas sırasında vücut, immünoglobülinler E adı verilen antikorlar (tehdit olarak algılanan maddenin tanımlanmasından ve ortadan kaldırılmasından sorumlu molekül) üretecektir.

Çoğu zaman, bu alerjinin semptomları soğuk algınlığı semptomlarına çok benzer. Kaşıntılı veya sulu gözler, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, öksürük ve hapşırmadır. Astımlı akciğerler ve dermatitli cilt gibi vücudun diğer kısımları da etkilenebilir. Toz akarı alerjisinin semptomları genellikle geceleri ve sabah uyandıktan sonra daha yoğundur.

Kötü bir gece uykusundan sonra uyandıktan sonra baş dönmesi hissetmenin yanı sıra konsantrasyonunuzun ve üretkenliğinizin düştüğünü görebilirsiniz. Bu değişen uyku, ruh halinizi de değiştirebilir.

Akar Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Ev akarları en temiz evlerde, her yerdedir. Onlardan tamamen kaçınmak imkansızdır, ancak sayılarını azaltmak, semptomları azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için yeterlidir. Bunun için birkaç yol vardır ve genellikle tatmin edici bir sonuç elde etmek için bunları birleştirmek gerekir.

Odayı her gün 30 dakika havalandırın. Gerekirse onarımlar yaparak veya hava sirkülasyonunu sağlamak için mobilyaları hareket ettirerek nemi sınırlayın. Akarlara dayanıklı özel örtüler kullanın veya yorgan ve yastıkları ayda bir 60°C'de temizleyin.

Akar Alerjisi Tedavisi Hakkında Kısa Bilgi

Toz akarlarına karşı alerji olması durumunda, farklı müdahale seviyelerine sahip çeşitli tedaviler mevcuttur. Teşhis onaylandıktan sonra atılacak ilk adım, ortamdaki toz akarlarının sayısını azaltmaktır. Bunun için, tercihen elektrikli süpürge için bir HEPA 13 toz akarı filtresi kullanarak evin sık sık ve kapsamlı bir şekilde temizlenmesi tavsiye edilir.

Evi iyi havalandırmanız, toz birikimini sınırlamanız ve genellikle yatağınızı akar önleyici kumaşlar kullanarak yenilemeniz önerilir. İlaçlar alerji semptomlarını hafifletebilir. Bunlar antihistaminik ailesine ait ilaçlardır. Bununla birlikte birçok alerjik hasta için uzun süreli tedavi gereklidir.

Duyarsızlaştırma başka, daha dayanıklı bir seçenektir. Bu tedavi, alerjene kademeli olarak tolerans oluşturarak doğrudan alerjiye dahil olan bağışıklık reaksiyonu üzerinde etki eder. Vücut, akarların varlığına dayanmayı yeniden öğrenir.

Akar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ev Akarı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Akar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ev Akarı Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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