Son Dakika Haberleri: Akar: "(Ankesörlü Telefon Soruşturması) 3 Bin 703 Kişi İhraç Oldu, 6 Bin 486 Türk Silahlı...

Akar: "(Ankesörlü Telefon Soruşturması) 3 Bin 703 Kişi İhraç Oldu, 6 Bin 486 Türk Silahlı...

1 saat önce

Akar: "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor.

Akar:
Akar: "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "(Ankesörlü Telefon Soruşturması) 3 Bin 703 Kişi İhraç Oldu, 6 Bin 486 Türk Silahlı...
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