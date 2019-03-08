Akar: "(Ankesörlü Telefon Soruşturması) 3 Bin 703 Kişi İhraç Oldu, 6 Bin 486 Türk Silahlı...
1 saat önce
Akar: "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor.
Akar: "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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