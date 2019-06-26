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Akar - Apostolakis görüşmesi

1 saat önce

- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.
Akar - Apostolakis görüşmesi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:36 Kaynak: AA
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