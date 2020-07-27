Akar: "(Askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi) Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her... - Son Dakika

Akar: "(Askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi) Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her...
Akar: "(Askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi) Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz.
Akar: "(Askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi) Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:57
Kaynak: AA
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