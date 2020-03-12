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Akar: "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını...
6 saat önce
Akar: "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Akar: "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik."
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