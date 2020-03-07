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Akar: "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz.
6 saat önce
Akar: "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Akar: "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı."
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