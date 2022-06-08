Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 'in de yer aldığı kabulde, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti - Son Dakika

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