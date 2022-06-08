Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti - Son Dakika
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Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti

08.06.2022 18:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Marat Khusayinov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Marat Khusayinov'u kabul etti.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı kabulde, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti
Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti - Son Dakika

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