Bakan Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Marat Khusayinov'u kabul etti.
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Kazakistan Genelkurmay Başkanı Khusayinov ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı kabulde, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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