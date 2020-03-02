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Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava...
6 saat önce
Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı