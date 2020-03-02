Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava... - Son Dakika

Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava...

6 saat önce

Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Akar: (Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava...

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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