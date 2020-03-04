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Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Faliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor.
6 saat önce
Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Faliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Faliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Mehmetçik kendisine verilen görevi kahramanlıkla yerine getiriyor."
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