Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim... - Son Dakika

Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim...

6 saat önce

Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır.

Akar:

Akar: "(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır."

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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