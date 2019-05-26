Son Dakika Haberleri: Akar - Bakhtadze görüşmesi

Akar - Bakhtadze görüşmesi

2 saat önce

- Genel görüntüler TİFLİS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile görüştü.

- Genel görüntüler TİFLİS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile görüştü.
Akar - Bakhtadze görüşmesi
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:24 Kaynak: AA
Gürcistan, Hulusi Akar, Güncel
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