Akar - Bakhtadze görüşmesi
2 saat önce
- Genel görüntüler TİFLİS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:24 Kaynak: AA
- Genel görüntüler TİFLİS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile görüştü.
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