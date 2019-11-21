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Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına...
6 saat önce
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi."
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