Son Dakika Haberleri: Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına...
Son Dakika Güncel Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına... - Son Dakika

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına...

6 saat önce

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi.

Akar:

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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