Son Dakika Haberleri: Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla...
Son Dakika Güncel Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla...

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla...

1 saat önce

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."

Akar:

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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