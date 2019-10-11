Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla...
1 saat önce
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."
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