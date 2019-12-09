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Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa...
6 saat önce
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz."
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