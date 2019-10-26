Son Dakika Haberleri: Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi...
Son Dakika Güncel Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi...

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi...

4 dakika önce

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil."

Akar:

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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