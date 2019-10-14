Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör...
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Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler."
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