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Akar: "Barış Pınarı Harekatı'nda, 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alanın tamamına...
6 saat önce
AA Editör Masası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:41 Kaynak: AA
AA Editör Masası
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (7)
Akar: " Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında."
Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz."
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