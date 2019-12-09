Son Dakika Haberleri: Akar: "Barış Pınarı Harekatı'nda, 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alanın tamamına...
Son Dakika Güncel Akar: 'Barış Pınarı Harekatı'nda, 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alanın tamamına... - Son Dakika

Akar: "Barış Pınarı Harekatı'nda, 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alanın tamamına...

6 saat önce

AA Editör Masası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA Editör Masası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (7)

Akar: " Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında."

Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz."

Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda, 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alanın tamamına...

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:41 Kaynak: AA
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