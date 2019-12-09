Son Dakika Haberleri: Akar: "Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir...
Son Dakika Güncel Akar: 'Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir... - Son Dakika

Akar: "Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir...

6 saat önce

Akar: "Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında.

Akar:

Akar: " Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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