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Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, euronews'te bir makale kalame aldı. Akar, 'Barış Pınarı' harekatını Türkiye'nin NATO'yu reddine dair bir kanıt gibi sunma isteyenlerin yanlışa düştüğünü söylüyor ve İttifak'a bağlılığın devam ettiğini vurguluyor
Dr Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı
Bu hafta NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü ve İttifak liderleri bu çerçevede Londra'da bir araya gelecekler.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:56
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