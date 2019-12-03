Son Dakika Haberleri: Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ
Son Dakika Dünya Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ - Son Dakika Dünya

Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, euronews'te bir makale kalame aldı. Akar, 'Barış Pınarı' harekatını Türkiye'nin NATO'yu reddine dair bir kanıt gibi sunma isteyenlerin yanlışa düştüğünü söylüyor ve İttifak'a bağlılığın devam ettiğini vurguluyor

Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ, System.String[]

Dr Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı


Bu hafta NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü ve İttifak liderleri bu çerçevede Londra'da bir araya gelecekler.

Euronews.com'da Görüntüle

Hulusi Akar, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:27 
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