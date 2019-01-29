Akar: "Bazı Hainler Olayları Saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' Diyor, Yanlış Adresler Gösteriyor.
11 dakika önce
Akar: "Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor.
Akar: "Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:14 Kaynak: AA
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