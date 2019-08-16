Son Dakika Haberleri: Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı.
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Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı.

1 saat önce

Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı.

Akar:
Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:57 Kaynak: AA
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