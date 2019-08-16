Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı.

Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı.

Akar: "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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