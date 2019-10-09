Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı...
40 dakika önce
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor
Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var Son dakika: Trump'tan bir Suriye açıklaması daha: Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti