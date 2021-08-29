Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında (1) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bilgi alması
Sınırdan görünüm
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın nöbet tutan askerlerle sohbet etmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dürbünle sınırı incelemesi
Hulusi Akar'ın bilgi alması Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Önlemleri yerinde denetleyen Akar, sıfır noktasındaki Arda Bölüğü'nde Mehmetçik ile bir araya geldi, dürbünle karşı tarafı inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
"Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım"
"(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak, tüm hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"
"Bu şekilde bir yere varılamayacağını tarih göstermiştir. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, gasbettirmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz"
Kaynak: AA
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