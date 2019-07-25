Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li...
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Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık.
Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık." Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden artık neden etkilenmiyor? MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu Şarkıcı Emrah, 17 milyon lira değerinde deniz uçağı almaya karar verdi