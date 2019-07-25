Son Dakika Haberleri: Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li...
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Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li...

3 dakika önce

Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık.

Akar:
Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık."
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 Kaynak: AA
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