Akar: "Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır.
14 dakika önce
Akar: "Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Akar: "Bir oldubitti ile Türkiye
ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir."
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