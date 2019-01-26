Son Dakika Haberleri: Akar: "Bir Taraftan Ülkemizin Güvenliği Bağlamında Yükümlülük Hizmetini Diğer Taraftan...

Akar: "Bir Taraftan Ülkemizin Güvenliği Bağlamında Yükümlülük Hizmetini Diğer Taraftan...

32 dakika önce

Akar: "Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz"

Akar:
Akar: "Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:08 Kaynak: AA

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