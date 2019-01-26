Akar: "Bir Taraftan Ülkemizin Güvenliği Bağlamında Yükümlülük Hizmetini Diğer Taraftan...
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Akar: "Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz"
Akar: "Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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