Akar: Birleşik Müşterak Harekat merkezi gelecek hafta çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenli bölge için ABD'yle ortaklaşa kurulması planlanan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin "gelecek hafta tam kapasite çalışmaya başlayacağını" söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, belirlenen takvimin yakından takip ettiklerini belirterek, "Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Akar, hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaşıldığını vurgularken " "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok.Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz."" diye konuştu.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şanlıurfa'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla da bir araya geldi.

Bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin haritalar üzerinde ele alındığı, eş zamanlı İHA görüntüleri ile gelişmelerin masaya yatırıldığı 3 saati aşkın süren kritik toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

'YPG'nin ağır silahları toplanacak'

Daha sonra açıklama yapan Milli Savunma Bakanı "Belli bazı ilerlemeler katedildi. İyi bir başlangıç yapıldı. Tabii ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK'yi temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD'li muhataplarınca PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı." diye konuştu.

Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD'li muhataplarla anlaşıldığını söyleyen Akar, "Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akar, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne yönelik çalışmalara karşın, farklı planlar da olduğunu vurguladı ve "ABD'lilerle bu faaliyetleri sürdürmek istemekle birlikte herhangi bir şekilde burada ilerlemek mümkün olmadığında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez ifade ettikleri gibi B planımız da C planımız da var." diye konuştu.