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Akar: "Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak.
8 dakika önce
Akar: "Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Akar: "Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personelle mücbir sebeple konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek"
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