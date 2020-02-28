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Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine...
6 saat önce
Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Akar: "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir."
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