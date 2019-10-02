Akar: "Birlikte çok daha güçlüyüz"
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51 Kaynak: AA
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. (3)
"Sanayi ve teknoloji alanında yapılacak yeni atılımlar ve projeler tüm kamu, vakıf ve özel sektör kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin kibirden uzak bir şekilde samimiyet içerisinde ve koordineli çalışmayla daha verimli ve üretken olacaktır"
"Lütfen unutmayın. Birlikte çok daha güçlüyüz"
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