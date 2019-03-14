Son Dakika Haberleri: Akar: "Birtakım Açıklamalar Olmasına Rağmen F-35 Şu Anda Normal İşliyor Görünüyor.

Akar: "Birtakım Açıklamalar Olmasına Rağmen F-35 Şu Anda Normal İşliyor Görünüyor.

35 dakika önce

Akar: "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor.

Akar:
Akar: "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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