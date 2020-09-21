Akar: "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız" - Son Dakika

Akar: "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı video konferanstan görüntüler Konferansa katılan komutanlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı video konferanstan görüntüler
Konferansa katılan komutanlar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
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