Son Dakika Haberleri: Akar: "Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen...
Son Dakika Güncel Akar: 'Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen... - Son Dakika

Akar: "Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen...

6 saat önce

Akar: "Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz"

Akar:

Akar: "Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen...
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