Üye Girişi
SARAYBOSNA - Akar, Bosna Hersek'te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi - Son Dakika

SARAYBOSNA - Akar, Bosna Hersek'te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

28.12.2021 16:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep, 'birlik, bütünlük' diyoruz, Bosna Hersek'in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz." dedi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti. Birliğe gelişinde tören mangasını selamlayan, birlik şeref defterini imzalayan Akar, brifing aldı, talimat verdi.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı personeline de hitap eden Akar, yapılan görevin önemine vurgu yaptı. Burada görevli Mehmetçiğin bir taraftan ülkesini temsil ederken diğer taraftan da önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Akar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi geçmişe, ortak değerlere dikkati çekti.

Türkiye'nin bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek'e ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Akar, "Buranın istikrarı, bütünlüğü tüm Balkanlar için, bizim için son derece önemli. Bosna Hersek'in bir bütün olarak mevcudiyetini sürdürmesi, ülkenin istikrarı, buradaki insanların rahat, huzur ve güven içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, ülkede geçmişte yaşanan sıkıntı ve acıları hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şu anda geldiğimiz noktada Bosna Hersek bir bütün halinde çok ciddi mesafeler katetti. Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri gelişmeler kaydetti. Bizim temennimiz elde edilen kazanımların kaybolmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her vesileyle dile getiriyor, Bosna Hersek'in istikrarı üzerinde önemle duruyoruz. Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep birlik, bütünlük diyoruz, Bosna Hersek'in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz."

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesi için yaptıkları çalışmalara değinen Akar, ülkenin Avrupa ve Atlantik kurumları ile NATO'ya entegrasyonu konularında da destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Personelin gerçekleştirdiği temsil görevini, "ağır ve zor bir görev" olarak nitelendiren Akar, "Yapılan en ufak bir yanlış Türk Silahlı Kuvvetlerine mal olur. O nedenle hassas olmanız gerekir. Eğitiminiz, disiplininiz, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsiliniz çok önemli, bu konuda örnek olmalısınız." dedi.

Koronavirüs salgını konusunda da dikkatli olunmasının gerekliliğini hatırlatan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerini tamamlamasının ardından Bosna Hersek'ten ayrılarak Kosova'ya geçti.

YORUMLAR
500

Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Akar, Bosna Hersek'te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi - Son Dakika


Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
16:26
Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu Çin'de altın bulma umuduyla terk edilmiş madene giren 6 kişi, günler sonra ölü bulundu         
16:08
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Akar, Bosna Hersek'te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement