SARAYBOSNA - Akar, Bosna Hersek'te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep, 'birlik, bütünlük' diyoruz, Bosna Hersek'in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz." dedi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti. Birliğe gelişinde tören mangasını selamlayan, birlik şeref defterini imzalayan Akar, brifing aldı, talimat verdi.

Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı personeline de hitap eden Akar, yapılan görevin önemine vurgu yaptı. Burada görevli Mehmetçiğin bir taraftan ülkesini temsil ederken diğer taraftan da önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Akar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi geçmişe, ortak değerlere dikkati çekti.

Türkiye'nin bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek'e ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Akar, "Buranın istikrarı, bütünlüğü tüm Balkanlar için, bizim için son derece önemli. Bosna Hersek'in bir bütün olarak mevcudiyetini sürdürmesi, ülkenin istikrarı, buradaki insanların rahat, huzur ve güven içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, ülkede geçmişte yaşanan sıkıntı ve acıları hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şu anda geldiğimiz noktada Bosna Hersek bir bütün halinde çok ciddi mesafeler katetti. Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri gelişmeler kaydetti. Bizim temennimiz elde edilen kazanımların kaybolmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her vesileyle dile getiriyor, Bosna Hersek'in istikrarı üzerinde önemle duruyoruz. Bosna Hersek'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep birlik, bütünlük diyoruz, Bosna Hersek'in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz."

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesi için yaptıkları çalışmalara değinen Akar, ülkenin Avrupa ve Atlantik kurumları ile NATO'ya entegrasyonu konularında da destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Personelin gerçekleştirdiği temsil görevini, "ağır ve zor bir görev" olarak nitelendiren Akar, "Yapılan en ufak bir yanlış Türk Silahlı Kuvvetlerine mal olur. O nedenle hassas olmanız gerekir. Eğitiminiz, disiplininiz, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsiliniz çok önemli, bu konuda örnek olmalısınız." dedi.

Koronavirüs salgını konusunda da dikkatli olunmasının gerekliliğini hatırlatan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerini tamamlamasının ardından Bosna Hersek'ten ayrılarak Kosova'ya geçti.