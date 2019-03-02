Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...
8 dakika önce
Akar: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor.
Akar: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA
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