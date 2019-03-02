Son Dakika Haberleri: Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...

Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...

8 dakika önce

Akar: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor.

Akar:
Akar: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor

ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:18:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]