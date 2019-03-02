Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Akar: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:36 Kaynak: AA
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