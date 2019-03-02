Son Dakika Haberleri: Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...

Akar: "Bu Alçaklar, Teröristler Yurt İçinde Büyük Ölçüde Etkisiz Hale Getirildi, Getirilmeye Devam...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Akar: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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