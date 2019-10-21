Akar: "Bu bir ateşkes değildir, harekata ortak açıklamayla ara verildi.
16 dakika önce
Akar: "Bu bir ateşkes değildir, harekata ortak açıklamayla ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Akar: "Bu bir ateşkes değildir, harekata ortak açıklamayla ara verildi. Hasmane tutum ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir."
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