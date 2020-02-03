Akar: "Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: 'Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat... - Son Dakika

Akar: "Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat...

6 saat önce

Akar: "Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

Akar:

Akar: "Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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