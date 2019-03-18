Akar: "Bu Katliam İslamofobik Faşist Terörün, İslam ve Türk Düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan...
1 saat önce
Akar: "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.
Akar: "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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