Son Dakika Haberleri: Akar: "Bu Katliam İslamofobik Faşist Terörün, İslam ve Türk Düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan...

Akar: "Bu Katliam İslamofobik Faşist Terörün, İslam ve Türk Düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan...

1 saat önce

Akar: "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.

Akar:
Akar: "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA

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